Destrói Ferrari que tinha comprado há menos de uma hora

'Bomba' de 250 mil euros ficou reduzida a cinzas após despiste.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 11:02

Um homem tinha acabado de comprar um Ferrari 430 Scuderia, despistou-se e ficou com o carro completamente destruído numa estrada em South Yorkshire, no Reino Unido. O condutor tinha a ‘bomba’, que custa qualquer coisa como 250 mil euros, à menos de uma hora.

O condutor perdeu o controlo do carro e despistou-se na estrada M1. Chovia e, de acordo com a polícia, "o carro voou" e caiu mais de 50 metros numa valeta, onde se incendiou e foi completamente consumido pelas chamas. Os bombeiros foram chamados ao local para extinguir o fogo. Como por milagre, o condutor sofreu apenas alguns cortes e hematomas.

Nas redes sociais, a polícia de South Yorkshire comentou o acidente. "Quando foi feita a chamada de emergência, e lhe perguntaram qual era o carro, o indivíduo respondeu que ‘era um Ferrari’. Sentimos que ele estava com o orgulho ferido quando nos disse depois ‘Tinha-o comprado no stand nem há uma hora’", revelam as autoridades.