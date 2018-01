Detetive dos McCann encontrado morto e "coberto de sangue"

Kevin Halligen era suspeito de ter enganado os pais de Maddie em milhares de euros.

O detetive privado Kevin Halligen, suspeito de enganar os McCann em milhares de euros, foi encontrado morto na segunda-feira passada em casa da namorada em Guilford, no Reino Unido.

De acordo com o jornal Daily Mail, o detetive, de 56 anos, foi encontrado "coberto de sangue" e a sua morte está a ser "tratada como inexplicada" pelas autoridades.

"A informação será encaminhada para a medicina legal a seu tempo", disse à mesma publicação a polícia de Surrey adiantando que por enquanto não há suspeitos.

Kevin Halligen ficou conhecido depois de ter sido contratado pelos McCann após o desaparecimento de Maddie, na praia da Luz, no Algarve, a 3 de maio de 2007. As investigações do agente secreto nunca deram resultados e este acabou por ser acusado de desviar 330 mil euros do fundo financeiro criado pelo casal para encontrar a filha.