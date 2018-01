Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detida jovem de 15 anos que esfaqueou colega de 13

A discussão começou no pátio da escola no bairro de La Chanca, em Almería, Espanha.

16:13

Uma jovem de 15 anos foi detida esta terça-feira depois de esfaquear uma menina de 13 anos perto da escola, no Bairro de La Chanca, em Almería, Espanha.



Segundo o El Pais, as adolescentes começaram a discutir dentro do colégio durante a manhã e foi por volta do meio-dia, já fora da escola, que a mais velha apunhalou a colega no ombro. Ao que tudo indica, a jovem roubou uma faca de cozinha de casa no dia anterior.



Foi a escola quem deu o alerta à Polícia Nacional afirmando haver uma rixa junto às instalações e, de acordo com o jornal local La voz de Almería, foi ativado de imediato um dispositivo preventivo para evitar outros confrontos.



A vítima foi internada mas não corre risco de vida.



A agressora foi presente ao Ministério Público Infantil de Almería onde ficou decidido que sairia em liberdade porque "a agressão foi mútua". O juiz disse ainda que a jovem saia em liberdade por se tratar de "desentendimentos" entre as famílias das adolescentes que se juntaram à rixa quando a jovem foi esfaqueada.