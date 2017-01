Detida mulher ligada a caso de corrupção que envolve presidente sul-coreana

O Ministério Público acusou a Presidente Park Park Geun-hye de conluio com Choi Soon-sil para extorquir dinheiro e favores de algumas das maiores empresas do país, e de permitir que a amiga manipulasse assuntos de Estado.A agência de notícias sul-coreana disse que Chung alegadamente tirou partido da relação da mãe com Park para obter favores de uma universidade em Seul.A 31 de dezembro, o ex-ministro da Saúde da Coreia do Sul Moon Hyung-Pyo ficou em prisão preventiva no âmbito do mesmo caso.Moon Hyung-Pyo reconheceu que quando era ministro (entre dezembro de 2013 e agosto de 2015) pressionou o serviço nacional de pensões para apoiar uma fusão entre duas filiais da Samsung, apesar de a participação do fundo em uma das empresas ter perdido centenas de milhões de dólares em valor.O ex-ministro estava atualmente à frente do serviço nacional de pensões da Coreia do Sul.O parlamento, controlado pela oposição, aprovou a destituição da Presidente a 09 de dezembro, decisão que terá de ser ratificada, num prazo de seis meses, pelo Tribunal Constitucional.Os seus poderes presidenciais estão suspensos, com o primeiro-ministro a liderar o Governo.