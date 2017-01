Detida quando tentava vender filho de poucos meses

Fontes da polícia de Valência informaram hoje que a mulher está à disposição dos responsáveis judiciais e que foi aberta uma investigação para esclarecer os que se passou.



Segundo os primeiros passos da investigação, a mulher, que recusou prestar declarações à polícia, poderá ter problemas mentais.Fontes da polícia de Valência informaram hoje que a mulher está à disposição dos responsáveis judiciais e que foi aberta uma investigação para esclarecer os que se passou.

Uma mulher foi detida em Valência, leste de Espanha, quando tentava vender um filho de poucos meses, revelaram esta terça-feira fontes policiais à agência noticiosa Efe.A mulher, de origem chinesa, foi detida no domingo como possível autora de um delito de incumprimento de obrigações familiares.Outra fonte, da Autoridade para a Igualdade e Políticas Inclusivas, indicou que a criança, provavelmente com menos de 24 meses, foi tutelado com caráter de urgência pelo Governo da Comunidade Autónoma de Valência e o seu estado de saúde é bom.