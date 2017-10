Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidas nove pessoas por desfalcar 145 milhões de euros ao Estado venezuelano

Detenções forma confirmadas pelo Procurador-Geral, Tarek El Aissami, durante uma conferência de imprensa em Caracas.

Por Lusa | 23:37

O Ministério Público venezuelano anunciou esta quarta-feira que foram detidas nove pessoas por alegado envolvimento num desfalque de 172 milhões de dólares (cerca de 145 milhões de euros) ao Estado venezuelano.



As detenções forma confirmadas pelo Procurador-Geral, Tarek El Aissami, durante uma conferência de imprensa em Caracas.



Seis dos acusados, segundo Tarek El Aissami, foram detidos quando pretendiam sair da Venezuela em aviões privados e foram emitidos mandados de detenção contra outras 11 pessoas que estão a ser procuradas pelas autoridades pelo delito de "fraude" contra o Estado.



Em causa, segundo o procurador-geral, estão contratos com preços inflacionados em 200% com a brasileira Odebrecht e as filiais da empresa estatal Petróleos da Venezuela SA (PDVSA), nas localidades venezuelanas de Monágas e de Anzoátegui.



Num comunicado, o Ministério Público explica que as empresas dos detidos receberam ainda divisas do Estado, a preços preferenciais, para a importação de produtos que foram faturados com valores 300% superiores aos reais.