Detidas seis pessoas suspeitas de terrorismo em São Petersburgo

Seis pessoas oriundas de países da Ásia Central foram detidas esta quarta-feira em São Petersburgo por suspeita de colaborarem com o grupo extremista Estado Islâmico e outras organizações terroristas, informaram as autoridades.



Os detidos são acusados de recrutar pessoas para grupo como a Al Nosra e o Estado Islâmico, segundo as autoridades judiciais russas.



As detenções ocorreram dois dias depois do atentado de segunda-feira no metro desta cidade russa, em que morreram 14 pessoas e perto de 50 ficaram feridas.









No entanto, os investigadores dizem que "de momento, não há provas de que os detidos tenham estado, de alguma forma conectados com o autor do atentado no metro de São Petersburgo, ou que soubessem algo sobre o caso". As mesmas fontes referiram que foi encontrado material de propaganda islamita e outros documentos em casa dos detidos.No entanto, os investigadores dizem que "de momento, não há provas de que os detidos tenham estado, de alguma forma conectados com o autor do atentado no metro de São Petersburgo, ou que soubessem algo sobre o caso". O atentado de segunda-feira foi atribuído a um homem de nacionalidade russa, mas de origem quirguiz, identificado como Akbarzhon Djalilov.





