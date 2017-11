Ex-vice-presidente argentino detido por corrupção

Amado Boudou é acusado por alegada associação ilícita e manobras de lavagem de dinheiro.

O ex-vice-presidente da Argentina Amado Boudou foi detido, na sexta-feira, por alegada associação ilícita e manobras de lavagem de dinheiro que, segundo a justiça, lhe permitiram aumentar injustificadamente o seu património.



O economista, de 54 anos, que foi ministro da Economia e vice-presidente da Argentina nos governos de Cristina Kirchner (2007-2015), foi detido no seu apartamento em Buenos Aires e, após uma passagem por uma esquadra, foi levado para prestar declarações em tribunal.



Diante do juiz federal Ariel Lijo, que ordenou a operação por presumível obstrução do caso, Amado Boudou afirmou que a sua detenção é "arbitrária", acusou o magistrado de ser "imparcial" e pediu a sua libertação -- que foi negada --, indicaram fontes judiciais, citadas pela agência de notícias espanhola Efe.



Mais tarde, o ex-vice-presidente da Argentina foi transportado para o hospital para ser submetido a exames médicos antes de dar entrada na prisão.



Boudou é acusado de liderar uma associação ilícita, criada para a prática de delitos de lavagem de dinheiro.



Pouco depois de ser conhecida a notícia, a ministra da Segurança, Patricia Bullrich, garantiu que a detenção foi "puramente judicial" e demarcou o executivo de qualquer tipo de influência no processo.



Esta detenção tem lugar uma semana depois de Julio De Vido, o ministro com mais poder dos governos de Néstor Kirchner (2003-2007) e Cristina Kirchner (2007-2015), ter sido detido por crimes idênticos, logo depois de, em 22 de outubro, a frente governante 'Cambiemos' ter conquistado uma esmagadora vitória nas eleições legislativas.