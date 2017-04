Explosivo encontrado em Oslo leva à detenção de jovem de 17 anos

Um jovem de 17 anos foi detido na Noruega por ligações com o dispositivo explosivo encontrado perto de uma estação de metropolitano em Oslo no sábado, que foi desativado, anunciaram os serviços de segurança noruegueses.



Signe Aaling, procurador-chefe, e os serviços de segurança afirmaram que o jovem foi detido por suspeita de manipulação de explosivos.



O chefe dos serviços de segurança, Benedicte Bjornland, afirmou, por seu turno, que não está claro se o adolescente projetava um ataque com o dispositivo de fabrico caseiro.









Segundo Benedicte Bjornland, o jovem é de nacionalidade russa e pediu asilo à Noruega, onde chegou em 2010.



Os serviços secretos da Noruega anunciaram que foi aumentado "por um período de dois meses" o alerta de ameaça terrorista contra o reino.



O jovem não foi identificado, mas Bjornland disse que os serviços secretos aponta no sentido de estar relacionado com os dispositivo explosivo, entretanto desativado, noticiou a agência AP.Segundo Benedicte Bjornland, o jovem é de nacionalidade russa e pediu asilo à Noruega, onde chegou em 2010.Os serviços secretos da Noruega anunciaram que foi aumentado "por um período de dois meses" o alerta de ameaça terrorista contra o reino.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito