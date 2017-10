Detido na Alemanha sírio suspeito de planear atentado

Yamen A. foi detido pelas forças especiais na cidade de Schwerin, no nordeste do país.

A polícia alemã deteve esta terça-feira um sírio, de 19 anos, suspeito de planear um atentado com explosivos no país, anunciou a procuradoria antiterrorista em comunicado.



O homem, identificado como Yamen A., foi detido esta madrugada pelas forças especiais na cidade de Schwerin, no nordeste do país, tendo sido realizadas buscas a uma série de apartamentos daquela região, situada a norte de Berlim.



O jovem é suspeito de ter "planeado e inclusive preparado, em concreto, um atentado" na Alemanha com "a ajuda de um explosivo extremamente potente", sublinhou a procuradoria federal alemã responsável pelos assuntos de terrorismo.



"Não foi ainda apurado se o suspeito tinha já um alvo em mente ou não", detalhou, sublinhando ainda que não dispõe de elementos sobre se o suspeito pertencia "a uma organização terrorista".



Segundo os investigadores, o sírio tomou a decisão "de detonar uma bomba na Alemanha com o objetivo de matar e ferir o maior número de pessoas possível o mais tardar em julho" último e, nas semanas seguintes, começou a procurar produtos químicos e materiais necessários para a construção do engenho.