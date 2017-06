Detido na Suíça homem acusado de recrutar terroristas do Daesh

Os diários indicam também que o detido "terá tido contactos com um cidadão belga acusado de organizar um atentado no seu país".



Segundo os diários Le Temps e La Tribune de Genève, o detido é um homem de nacionalidade tunisina, com cerca de 40 anos, pai de família, que se dedicava a recrutar terroristas na Suíça.Os diários indicam também que o detido "terá tido contactos com um cidadão belga acusado de organizar um atentado no seu país".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um homem foi detido esta terça-feira no cantão de Genebra por suspeitas de ter recrutado terroristas do Daesh e de colaborar com um grupo armado, informou a agência estatal de notícias, que cita fontes do Ministério Público helvético.De acordo com a mesma fonte, o homem está em prisão preventiva desde a passada quarta-feira na sequência de uma investigação que já tinha sido aberta há semanas.Desconhecem-se mais pormenores sobre a investigação, que está em segredo de justiça.