Detido planeava ataque em Salzburgo

A Áustria está a reforçar as suas forças de segurança em locais públicos com grande movimento como resposta ao ataque terrorista desta segunda-feira num mercado de Natal, em Berlim.







"A polícia foi informada que homens não identificados têm discutido um possível ataque em Salzburgo durante o período do Natal e do Ano Novo", adiantou um porta-voz da polícia, assegurando que o marroquino é o principal suspeito dessa atividade.A Áustria está a reforçar as suas forças de segurança em locais públicos com grande movimento como resposta ao ataque terrorista desta segunda-feira num mercado de Natal, em Berlim.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



100%

100%

Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito



100%

100%

Muito satisfeito pub

As autoridades da Áustria detiveram um homem de 25 anos que estaria a planear um ataque terrorista durante o Natal, em Salzburgo. A informação foi veiculada pelos media locais esta terça-feira e resulta de uma investigação que ocorreu esta segunda-feira num centro de refugiados em Fuschl am See.O homem de origem marroquina viveria nesse centro e estaria à procura de asilo no país.Não foi encontrado "qualquer material que fosse claramente necessário para a execução de um ataque", garantiram as autoridades. Apesar disso, o homem foi detido porque é suspeito de pertencer a uma "organização terrorista" não especificada.