Detido por ameaças sobre noite de passagem de ano

Suspeito foi detido no aeroporto





O suspeito deverá comparecer novamente em tribunal a 10 de janeiro.



As autoridades acreditam tratar-se de um caso isolado porque não encontraram relações entre o homem e grupos terroristas.



Na semana passada, as forças de segurança detiveram em Melbourne sete pessoas que planeavam atentados com explosivos durante o natal naquela cidade do sudeste da Austrália.



A unidade antiterrorista da polícia australiana deteve um homem por proferir ameaças através das redes sociais contra a celebração organizada para a passagem de ano no porto de Sydney, informaram hoje os 'media' locais.O homem foi detido no aeroporto de Sydney na quinta-feira, quando o suspeito desembarcou de um avião procedente do Reino Unido.Em paralelo, a polícia fez buscas a uma vivenda e a um armazém em Sydney, onde foram apreendidos documentos e discos rígidos.