Detido suspeito de contaminar comida para bebés na Alemanha

Homem terá enviado mensagens de chantagem às principais cadeias de supermercados e drogarias.

30.09.17

Um homem de 55 anos suspeito de envenenar frascos de comida para bebé e de ameaçar contaminar produtos em diferentes supermercados, se não recebesse milhões de euros, foi detido pela polícia alemã, informaram este sábado fontes desta instituição.



Em comunicado conjunto, a Polícia de Constanza e o Ministério Público de Ravensburg (sul do país) sublinharam que as suspeitas sobre o homem, de nacionalidade alemã e preso na sexta-feira à tarde, se reforçaram.



Chegou-se ao suspeito graças às pistas facultadas pelos cidadãos, após as autoridades tornarem pública a chantagem na quinta-feira e difundirem a imagem do suspeito captada pelas câmaras de vigilância de um supermercado.



Depois de ativado o alerta, milhares de pessoas contactaram a polícia, que alertou para a gravidade do caso e afirmou que levava a ameaça "muito a sério".



O suspeito terá enviado mensagens de chantagem às principais cadeias de supermercados e drogarias alemãs, advertindo que se não lhe pagassem vários milhões de euros colocaria produtos envenenados em filiais de todo o país.



Para demonstrar a seriedade da ameaça, tinha distribuído já vários boiões de comida para bebés contaminados em várias lojas da cidade de Friedrichshafen (sudoeste) e indicou onde o havia feito, pelo que a polícia pôde encontrar os frascos.



O produto utilizado para contaminar os frascos de comida infantil foi etilenglicol, um composto químico incolor e ligeiramente doce que se usa, por exemplo, como anticongelante.



As autoridades convocaram uma conferência de imprensa para esta tarde para fornecer detalhes sobre o caso.