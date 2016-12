Detido suspeito de ligação a massacre em Berlim

Foi detido pelas autoridades da Alemanha um homem de nacionalidade tunisina que pode estar ligado ao ataque de camião no mercado de Natal de Berlim, no passado dia 19 de dezembro.



"O falecido suspeito Anis Amri tinha gravado o número de telemóvel deste cidadão da Tunísia, de 40 anos. As investigações indicam que ele pode ter estado envolvido no ataque", disse o gabinete do procurador responsável pelo caso num comunicado difundido hoje, citado pela Associated Press.



O suspeito foi detido esta manhã depois de a polícia federal ter feito buscas na sua casa e no local de trabalho.









Anis Amri utilizou um camião para, em plena época natalícia, atingir um mercado de Natal em Berlim. Do ataque resultaram 12 mortos. Os investigadores acreditam que o terrorista terá passado pela Holanda e pela França durante o trajeto que fez até Milão, Itália, local onde foi morto pela polícia uns dias depois do ataque na Alemanha.











"O grau de certeza sobre as ligações deste detido ainda está sujeito a investigações posteriores", acrescentaram os investigadores.Anis Amri utilizou um camião para, em plena época natalícia, atingir um mercado de Natal em Berlim. Do ataque resultaram 12 mortos. Os investigadores acreditam que o terrorista terá passado pela Holanda e pela França durante o trajeto que fez até Milão, Itália, local onde foi morto pela polícia uns dias depois do ataque na Alemanha.

O que achou desta notícia?







15.8% Muito insatisfeito

15.8%



15.8%

15.8% 68.4% Muito satisfeito