Detido suspeito de tiroteio que matou três pessoas em supermercado nos EUA

Scott Ostrem, de 47 anos, foi preso após uma breve perseguição que começou num apartamento em Thornton.

Por Lusa | 16:40

A polícia da cidade de Thornton, nos subúrbios de Denver, nos Estados Unidos, anunciou esta quinta-ferira a detenção de um suspeito do tiroteio ocorrido no supermercado Walmart, na noite de quarta-feira, em que três pessoas morreram.



O porta-voz da polícia de Thornton, Victor Avila, afirmou que Scott Ostrem, de 47 anos, foi preso após uma breve perseguição que começou num apartamento em Thornton, que fica no Estado do Colorado.



O suspeito tentou fugir da polícia no seu carro, mas acabou por ficar bloqueado no trânsito.



Victor Avila disse que a polícia recebeu uma informação anónima que levou ao apartamento, a cerca de oito quilómetros do supermercado Walmart, onde o tiroteio ocorreu na quarta-feira à noite.



O porta-voz da polícia não esclareceu se Ostrem estava armado quando foi detido.



O responsável da polícia disse que o motivo para o tiroteio é ainda desconhecido.



Como resultado do tiroteio, dois homens acabaram por morrer dentro do Walmart, que fica a cerca de 16 quilómetros a norte de Denver, num centro comercial muito movimentado.



Uma mulher morreu, posteriormente, num hospital da região.