Detido suspeito de violar 274 crianças

Homem era conhecido como 'Lobo Feroz'.

Juan Carlos Sánchez, de 37 anos, conhecido como 'Lobo Feroz' foi detido na Venezuela por suspeitas de violar 274 crianças. O homem já tinha sido preso e libertado em 2008.

Segundo a imprensa colombiana, 'Lobo Feroz' foi detido pelas autoridades em dezembro, na Venezuela, e aguarda agora em Caracas uma extradição para a Colômbia, onde está a ser acusado de ter abusado sexualmente de menores e de vender os vídeos.

Em 2008, Juan foi detido por ter violado um rapaz de 14 anos, mas saiu em liberdade no mesmo ano.

Segundo avança o jornal espanhol El Mundo, em dezembro do ano passado, o homem foi apanhado após as autoridades terem encontrado num indivíduo com vários vídeos que Juan enviava com o nome 'Lobo Feroz'.