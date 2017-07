Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidos 107 suspeitos em operação policial pan-europeia contra exploração sexual

Por Lusa | 16:20

A Europol anunciou esta segunda-feira a detenção de 107 suspeitos numa operação pan-europeia contra o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, que poderá ter afetado 910 vítimas.



Entre 26 de junho e 2 de julho, as forças policiais de 22 estados membros da União Europeia (UE), coordenadas pela Europol, desmantelaram grupos de crime organizado especializados em tráfico de pessoas e imigração ilegal ligados à América do Sul, Europa de leste e Nigéria.



Durante a operação foram investigadas mais de 126.927 pessoas, 6.363 veículos e 4.245 localizações conhecidas por facilitar a exploração sexual, tais como "bairros da luz vermelha", bordéis, apartamentos particulares, salas de massagens, aeroportos e pontos de passagem fronteiriços, indicou a Europol em comunicado.



No âmbito de investigações lideradas pela Áustria, as autoridades concentraram-se no mundo digital como meio de divulgação das vítimas de exploração sexual, o que levou à identificação e proteção das potenciais vítimas de tráfico humano.



Como medida complementar, foram realizadas campanhas de sensibilização sobre o tráfico de seres humanos nas principais entradas e saídas de aeroportos.



De acordo com a Europol, as redes de tráfico de pessoas provenientes da Nigéria, América do Sul e Europa de leste estão entre as mais ativas na UE.