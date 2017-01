Detidos 18 suspeitos após atentado na cidade turca de Izmir

Os 18 suspeitos encontram-se sob detenção, mas as autoridades turcas não forneceram mais detalhes. O atentado de quinta-feira em Izmir, a terceira cidade da Turquia, ainda não foi reivindicado.



Bozdag discursava perante milhares de pessoas no decurso da cerimónia fúnebre do polícia morto, Fethi Sekin, que as autoridades afirmam ter evitado um ataques de grande amplitude, referiu a agência noticiosa Associated Press (AP).Os 18 suspeitos encontram-se sob detenção, mas as autoridades turcas não forneceram mais detalhes. O atentado de quinta-feira em Izmir, a terceira cidade da Turquia, ainda não foi reivindicado.

A polícia turca deteve esta sexta-feira 18 pessoas na sequência do ataque de quinta-feira perto de um tribunal na cidade costeira de Izmir (oeste) que provocou a morte de um polícia, de um funcionário e de dois assaltantes.O ministro da Justiça, Bekir Bozdag, disse hoje que as autoridades não duvidam que o ilegalizado Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) "deu as ordens" para o ataque.Dois atacantes foram mortos num tiroteio com a polícia após terem detonado um veículo armadilhado perto das instalações judiciais. Responsáveis oficiais disseram que estavam armados com espingardas automáticas, 'rockets' e granadas de mão.