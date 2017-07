Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidos membros de um gangue chinês de sequestradores nas Filipinas

Quadrilha era financiada com empréstimos ilegais e extorsões.

12:16

As autoridades filipinas detiveram 43 alegados membros de uma quadrilha chinesa de sequestradores, após a libertação de uma mulher raptada num casino em Manila, anunciou esta quinta-feira a polícia.



Os detidos, todos eles de nacionalidade chinesa, à exceção de dois provenientes da Malásia, estiveram esta quinta-feira presentes numa conferência de imprensa dada pelo chefe da polícia das Filipinas, Ronald de la Rosa.



Pelo menos três membros do gangue sequestraram nesta segunda-feira uma mulher de 48 anos num casino e levaram-na para um hotel nas proximidades, onde a espancaram e exigiram 156.000 euros em troca da sua libertação.



As autoridades seguiram os sequestradores até à vítima, depois de receberem um alerta dos seguranças do hotel que viram os pés da mulher a pairar sobre uma varanda.



Segundo a polícia, a quadrilha era financiada com empréstimos ilegais e extorsões e esteve envolvida em pelo menos 11 casos semelhantes desde 2015.