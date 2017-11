Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidos na Turquia 283 suspeitos de pertencerem ao Daesh

Detenções feitas nos últimos 11 dias.

09:47

As autoridades da Turquia anunciaram hoje que foram detidos 283 presumíveis membros do Daesh nos últimos 11 dias em todo o país.



Segundo um comunicado oficial, a polícia também apreendeu 66 engenhos explosivos improvisados durante operações antiterrorismo levadas a cabo em 25 províncias na Turquia.



Entre os presumíveis membros do grupo extremista figuram 96 cidadãos turcos, sendo os restantes estrangeiros. O comunicado, citado pela agência de notícias norte-americana Associated Press, não faculta informações sobre as nacionalidades.



O Daesh tem sido apontado como autor de uma série de ataques mortíferos na Turquia que fizeram mais de 300 mortos desde 2015.



Além de combater as células do grupo extremista no seu território, a Turquia lançou uma operação militar no norte da Síria em agosto de 2016 para eliminar a presença do Daesh da zona fronteiriça após um atentado suicida.