Detidos três suspeitos da morte da voz da "Lambada"

A polícia acredita que os suspeitos chegaram à pousada de que Loalwa era proprietária na noite de quarta-feira. Depois de invadirem a habitação, o grupo imobilizou a cantora que ao tentar reagir foi agredida com pauladas e esfaqueada.Depois das agressões, os três suspeitos levaram o corpo da vítima para o seu próprio carro e conduziram-no cerca de um quilómetro, ateando fogo ao veículo com o corpo no interior.Wallace Vieira confessou o crime às autoridades depois de se ter apresentado como funcionário da pousada e testemunha do crime. Contradições no depoimento levaram à sua detenção. Gabriel Ferreira dos Santos foi detido na posse do telemóvel e cartão bancário de Loalwa. Lucas de Lima foi apanhado no bairro de Guarani, em Saquarema.As autoridades encontraram ainda as madeiras e a faca utilizada pelos suspeitos para agredir a vítima.O corpo de Loalwa Braz Vieira foi transportado para o Instituto de Medicina Legal local para que seja apurada a causa da morte.