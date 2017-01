Deutsche Bank paga 7,2 mil milhões dólares para fechar processos judiciais EUA

A entidade reconhece no acordo que apresentou de forma falsa aos investidores as características dos títulos, que vendeu entre 2006 e 2007, garantidos pelas hipotecas.O compromisso entre o banco e as autoridades ocorre depois de em 2016 se saber que Washington reclamava o pagamento de uma indemnização de 14 mil milhões de dólares, devido às suas operações com as designadas hipotecas tóxicas.Vários gigantes das finanças norte-americanas, como Goldman Sachs, Bank of America ou Citigroup pagaram nos últimos anos milhares de milhões de dólares para encerrar as investigações judiciais abertas contra elas.