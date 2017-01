Dez prisioneiros de Guantánamo foram transferidos para Omã

As transferências de prisioneiros, para Riade e Muscat, estão a ser realizadas nos últimos dias da Administração Obama, nos Estados Unidos.

Dez prisioneiros do centro de detenção da base militar norte-americana de Guantanamo foram transferidos para Omã, disse esta segunda-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros do sultanato.As nacionalidades dos presos que vão ficar no país do Golfo Pérsico, "durante um período de tempo limitado", não foram reveladas.Segundo o Pentágono, a última transferência de prisioneiros de Guantanamo verificou-se no dia 6 de janeiro, com a deslocação de 45 prisioneiros para a Arábia Saudita.