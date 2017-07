Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dezenas de desaparecidos após afundamento de navio da marinha camaronesa

A BIR está na primeira linha na luta contra o grupo radical islâmico, Boko Haram.

07:22

Um navio da marinha camaronesa transportando "dezenas" de militares da Brigada de Intervenção Rápida (BIR) afundou-se este domingo em águas territoriais camaronesas.



O navio "adernou este domingo entre a cidade de Limbé (sudoeste) e Bakassi. Transportava dezenas de militares a bordo, entre os quais um coronel", indicou à agência France Press um agente das forças de segurança do país, sob anonimato, sendo que não foi ainda divulgado qualquer balanço oficial do acidente.



A BIR, uma unidade de elite das forças armadas dos Camarões, está na primeira linha na luta contra o grupo radical islâmico de origem nigeriana Boko Haram, no extremo norte do país.



"As forças armadas enviaram uma equipa de salvamento" e "pelo menos um corpo foi resgatado", indicou a mesma fonte.



De acordo com a mesma fonte, o navio transportava, para além dos militares, material destinado à construção de uma doca numa base militar em Bakassi.



A BIR tem sido responsável pela segurança da península de Bakassi, palco da tomada de reféns pelo Boko Haram.