Dezenas de mortos na queda de avião militar na República Democrática do Congo

Antonov estava a ser pilotado por uma tripulação russa.

30.09.17

Dezenas de pessoas morreram este sábado na queda de um avião de transporte militar perto de Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, noticiou a agência francesa France Presse citando várias fontes.



O Antonov de fabrico russo do exército congolês tinha acabado de descolar de Kinshasa rumo a Kivu (leste do país) e transportava "várias dezenas de passageiros", disse à AFP uma fonte aeroportuária que solicitou o anonimato.



O aparelho caiu na comuna de N'sélé, que faz parte da região periférica de Kinshasa, a uma centena de quilómetros do centro da capital.



Uma fonte municipal disse, por outro lado, que "não houve sobreviventes".



O Antonov estava a ser pilotado por uma tripulação russa e transportava "dois veículos e munições", bem como pessoal militar, indicou à agência francesa uma fonte do Estado-Maior congolês, que também solicitou anonimato.



Segundo esta fonte, seguiriam "entre 20 e 30 pessoas" a bordo do avião, que descolou do aeroporto de Ndolo, no centro de Kinshasa.



Uma testemunha descreveu que o avião simplesmente caiu, sem emitir qualquer tipo de fumo.