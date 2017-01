Dezenas ficam presas em montanha russa

A montanha russa só deverá voltar a funcionar na quinta-feira.





UPDATE: All passengers have been rescued from the Arkham Asylum roller coaster at Movie World. https://t.co/KmC6pazT1R #7News pic.twitter.com/8G0FKx419q — 7 News Gold Coast (@7NewsGoldCoast) 11 de janeiro de 2017

Pelo menos vinte pessoas ficaram, esta quarta-feira, presas numa montanha russa no parque de diversões Movie World, na Austrália.Um problema mecânico na montanha russa Arkham Asylum fez com que quem estava na atração naquele momento ficasse "preso" durante uma hora e meia, no calor que caracteriza aquela zona australiana.No entanto, as autoridades confirmam que ninguém ficou ferido no incidente e todos os participantes já foram resgatados.