EUA pedem desculpas por negarem entrada a general indonésio

Gatot Nurmantyo foi impedido de embarcar num voo no fim de semana.

Por Lusa | 06:37

Uma diplomata norte-americana pediu esta segunda-feira desculpas ao governo da Indonésia depois de um general indonésio ter sido impedido de viajar para Washington, e afirmou que o militar é bem-vindo nos Estados Unidos.



A vice-embaixadora dos Estados Unidos na Indonésia, Erin McKee, não explicou porque é que o comandante general Gatot Nurmantyo foi impedido de embarcar num voo no fim de semana para os Estados Unidos, mas sublinhou que o assunto tinha sido resolvido.



Erin McKee encontrou-se com a ministra dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, Retno Marsudi, para apresentar um pedido de desculpas. O embaixador norte-americano na Indonésia, Joseph Donovan, também apresentou desculpas, de acordo com um comunicado divulgado no domingo.



"Lamentamos este incidente, pelo qual pedimos desculpa. Não existe qualquer impedimento de viagem para os Estados Unidos. É bem-vindo. A embaixada está a trabalhar para perceber o que se passou", disse a responsável.



Nurmantyo e a mulher tinham planeado deixar a Indonésia no sábado à noite, mas a companhia aérea em que iam viajar informou-os, pouco tempo antes da partida, de que a imigração norte-americana iria negar as suas entradas, segundo Wuryanto, um porta-voz militar.



O general Nurmantyo tinha sido convidado pelo chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, general Joseph Dunford, para assistir a uma conferência sobre o combate a organizações extremistas, em Washington.