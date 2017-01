Diplomatas russos expulsos abandonaram os Estados Unidos

O avião com 35 diplomatas russos expulsos dos Estados Unidos devido à alegada interferência de Moscovo na eleição presidencial norte-americana deixou Washington no domingo, informaram as agências de notícias russas.



"O avião descolou, todos estavam a bordo", disse a Embaixada da Rússia em Washington, citada pela agência estatal RIA Novosti.



Familiares dos diplomatas estão também no avião, que saiu de Washington com 96 passageiros a bordo.









Obama argumentou que os diplomatas eram na verdade agentes dos serviços secretos.



Os Estados Unidos têm acusado o Governo russo de estar por trás de ataques informáticos ao Partido Democrata durante a campanha para as presidenciais norte-americanas de novembro.



O Presidente norte-americano, que será no dia 20 substituído por Donald Trump, tinha dado 72 horas aos diplomatas russos para abandonarem os Estados Unidos e também decretou o encerramento de duas instalações russas em Maryland e em Nova Iorque.



Obama anunciou ainda, na semana passada, sanções económicas à Rússia por causa da alegada tentativa de ingerência nas eleições de novembro.



