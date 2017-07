Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direitos dos cidadãos em cima da mesa

Líderes iniciaram ontem segunda ronda de negociações entre Reino Unido e União Europeia.

Por Marco Fonseca Pereira | 08:26

O ministro britânico responsável pelas negociações do Brexit, David Davis, prometeu ontem "começar a trabalhar" no dia em que começou a segunda ronda de negociações do Reino Unido com a União Europeia (UE).



"Está na altura de começar a trabalhar e fazer com que as negociações sejam bem-sucedidas", disse David Davis depois de uma reunião com Michel Barnier, responsável da UE pelo Brexit, com quem se vai reunir durante quatro semanas.



Davis disse ainda que a prioridade das negociações é acabar com as incertezas em relação aos cidadãos da UE que vivem no Reino Unido e aos britânicos que vivem nos países europeus.



As duas equipas deverão focar-se nos direitos dos cidadãos, a quantia a pagar pelo Reino Unido pelas garantias dadas pela UE e a fronteira com a Irlanda do Norte, e só depois de chegarem a consenso nestas matérias, podem começar a negociar um acordo de comércio.



Davis e Barnier deverão falar sobre os progressos alcançados numa conferência na próxima quinta-feira.



PORMENORES

Direitos de residência

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, considerou a proposta da primeira-ministra Theresa May de garantir direitos de residência aos três milhões de cidadãos da União Europeia que vivem no Reino Unido como "abaixo das expectativas".



Proposta conjunta

A União Europeia e o Reino Unido pretendem apresentar uma proposta conjunta em setembro ou outubro para alterar os termos quanto às respetivas pertenças à Organização Mundial do Comércio, disse fonte da UE, citada pela Reuters, segundo a qual ambas as partes querem partilhar responsabilidades.