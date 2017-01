Diretor de ética dos EUA critica plano de Trump de passar negócios aos filhos

Para além da polémica com a alegada chantagem sexual da Rússia, na primeira conferência de imprensa, o Presidente-eleito dos EUA falou sobre o futuro das empresas Trump.

Donald Trump assegurou que vai manter o império, passando a administração das empresas e negócios para os filhos, Ivanka, Tifanny, Eric e Donald Trump Jr. A decisão foi fortemente criticada pelo diretor do Gabinete de Ética Governamental dos Estados Unidos, Walter Shaub, que considera que a solução de Trump para evitar conflito de interesses entres as empresas e o seu cargo público entra em rotura com 40 anos de tradição entre os dois grandes partidos dos EUA.

Shaub, que é responsável pela supervisão do comportamento ético dos detentores de cargos no governo, considera que a atitude correta a ser tomada por Donald Trump deveria ser a venda dos seus ativos corporativos e posterior depósito dos lucros num "fundo cego", a ser aprovado pelo Gabinete de Ética Governamental. Este fundo seria administrado por uma pessoa neutra e os ativos seriam desconhecidos para o beneficiário.

Walter Shaub já tinha alertado a equipa de Trump para o problema e apresentou a solução do fundo cego ainda antes das declarações do Presidente-eleito, no entanto não obteve resposta, nem foi notificado da decisão tomada.

