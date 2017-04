Diretor do FBI alerta norte-americanos para as notícias falsas

Um relatório dos serviços de informações dos EUA, datado de janeiro, identificou esforços dos russos para interferirem nas eleições presidenciais dos EUA, realizadas em 2016, para beneficiarem o republicano Donald Trump, incluindo pagamento a utilizadores das redes sociais.



Parte do objetivo era espalhar alegada informação para "denegrir" a candidata à nomeação pelo Partido Democrático, Hillary Clinton, que perdeu as eleições de novembro, segundo o relatório.



O FBI está a investigar o assunto, incluindo a possibilidade de coordenação entre o Kremlin e os assessores eleitorais de Trump.



Durante uma sessão de perguntas e respostas, Comey afirmou que o FBI iria fazer tudo o que pudesse para "identificar, investigar e expor os esforços estrangeiros" para influenciar uma eleição.



A sua resposta foi: "A coisa mais importante para ser feita é as pessoas estarem conscientes da possibilidade de o que estão a ler ter sido formatado em 'quintas de trolls' [um 'troll' pode ser definido como alguém que manipula a informação nas redes sociais], que pretendem minar a confiança" dos norte-americanos no processo eleitoral.

O diretor da polícia federal dos EUA (FBI, na sigla em iglês) disse esta quinta-feira que os norte-americanos devem estar conscientes dos esforços estrangeiros para minar a confiança no sistema eleitoral do país, designadamente através de notícias falsas.James Comey disse que o Governo russo há anos que tenta debilitar a confiança pública no processo democrático em todo o mundo e que evoluiu para táticas mais sofisticadas.Durante um evento na quarta-feira à noite sobre comunicação social, organizado pelo Newseum, Comey, questionou o que os norte-americanos podiam fazer contra a ingerência de governos estrangeiros na sua política.