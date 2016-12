Diretora de campanha de Donald Trump nomeada conselheira presidencial

Aos 49 anos, Kellyanne Conway foi a primeira mulher diretora de campanha na história dos Estados Unidos que viu o seu candidato a conquistar a Casa Branca."A vitória do Presidente eleito a 08 de novembro também quebrou este ciclo para as mulheres", salientou a mesma nota informativa, a propósito do feito de Kellyanne Conway. Uma referência também interpretada como uma menção à candidata democrata Hillary Clinton, que durante a campanha eleitoral prometeu romper com a tradição ao ser a primeira mulher Presidente dos Estados Unidos.Na Casa Branca, Kellyanne Conway "vai conservar o papel de conselheira próxima do Presidente e vai trabalhar com altos responsáveis para aprovar e delinear eficazmente as prioridades legislativas e iniciativas da administração", explicou o comunicado."A Presidência Trump irá trazer uma mudança real a Washington e a todos os americanos nesta grande nação", reagiu Kellyanne Conway, citada no mesmo texto."Estou honrada por desempenhar um papel que vai ajudar a transformar o movimento numa agenda real com ações e resultados", acrescentou.Kellyanne Conway, que chegou no verão à campanha de Trump, desempenhou um papel fundamental na eleição do multimilionário, ao defender energicamente na comunicação social o candidato republicano. Foi a primeira pessoa a quem Trump agradeceu publicamente na noite das eleições, depois da sua família.Mãe de quatro filhos, Kellyanne Conway está envolvida no meio político desde o início da sua carreira quando integrou a equipa de sondagens de Ronald Reagan (1981/1989).Familiarizada com os bastidores do Partido Republicano norte-americano, Kellyanne Conway é uma reconhecida especialista em estudos de opinião focados no sexo feminino. A empresa que criou em 1995, The Polling Company, é regularmente consultada por grandes marcas.Donald Trump, o 45.º presidente dos Estados Unidos, será empossado a 20 de janeiro numa cerimónia pública junto ao edifício do Capitólio, em Washington.