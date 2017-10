Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dirigente da Uber deixa empresa após retirada da licença em Londres

Jo Bertram era responsável pela empresa na região do norte da Europa, que incluía o Reino Unido.

Por Lusa | 02.10.17

A chefe da Uber para o norte da Europa anunciou esta segunda-feira a sua saída, dez dias após a decisão das autoridades de Londres de não renovarem a licença para operar à plataforma norte-americana de transporte de passageiros.



"Decidi seguir em frente. Deixo a Uber", explicou Jo Bertram num 'email'. A divulgação desta informação surge na véspera da visita a Londres do presidente executivo da Uber, Dara Khosrowshahi, que deverá reunir-se com responsáveis dos transportes.



No passado dia 22, o regulador dos transportes de Londres decidiu não renovar a licença à Uber, que expirava em 30 de setembro, por considerar que a plataforma "não reúne os requisitos" necessários para operar na cidade devido a questões de "segurança dos cidadãos".



A Uber anunciou, no mesmo dia, que contestaria nos tribunais a decisão, mas Dara Khosrowshahi, pediu depois desculpas pelos "erros" e manifestou vontade "de trabalhar com Londres para corrigir as coisas".



Jo Bertram entrou na Uber há quatro anos como responsável da operação da empresa em Londres. Depois foi promovida ao cargo de responsável para a região do norte da Europa, que inclui o Reino Unido.



"Atendendo aos nossos desafios atuais, considero que este é o momento certo para uma mudança e para passar as minhas responsabilidades a outra pessoa", sublinhou a dirigente, que ainda permanecerá na Uber algumas semanas para assegurar a transição.