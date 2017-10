Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dirigentes sérvios criticam absolvição do ex-chefe de guerra bósnio Naser Oric

Naser Oric, 50 anos, e o seu companheiro de armas, Sabahudin Muhic, 49 anos, foram declarados inocentes do assassínio de três prisioneiros sérvios.

Por Lusa | 19:34

Os dirigentes sérvios criticaram esta segunda-feira a absolvição do chefe de guerra bósnio Naser Oric, julgado por crimes de guerra quando dirigia a defesa do enclave muçulmano de Srebrenica.



Naser Oric, 50 anos, e o seu companheiro de armas, Sabahudin Muhic, 49 anos, foram declarados inocentes do assassínio de três prisioneiros sérvios nos arredores de Srebrenica, no decurso da guerra civil na Bósnia-Herzegovina (1992-1995) que provocou cerca de 100 mil mortos.



Após o anúncio do veredito no Tribunal de Estado da Bósnia, Oric era esperado à saída por algumas dezenas de pessoas que o saudaram. "Não tenho nada a dizer, o tribunal disse o que tinha a dizer", assinalou.



Para os bósnios, Oric é o "herói" de Srebrenica, o enclave da Bósnia oriental que se manteve durante um longo período cercado pelas forças sérvias bósnias até à sua queda em julho de 1995, com um balanço de cerca de 7.000 adolescentes e homens muçulmanos posteriormente mortos em combate ou executados.



Pouco antes da queda do enclave, Oric abandonou a região para não mais regressar, tornando Srebrenica mais vulnerável à ofensiva militar dos sérvios bósnios, apesar de ter sido declarada "zona de segurança" da ONU e manter um contingente de "capacetes azuis" holandeses. Uma polémica decisão dos líderes muçulmanos de Sarajevo e que suscitou numerosas especulações.



Para os sérvios bósnios, ou na Sérvia, Oric é considerado um "assassino" que no início do conflito promoveu uma ampla limpeza étnica nas povoações sérvias vizinhas, com um balanço de milhares de mortos, feridos e deslocados.



As associações de vítimas calculam que 2.428 civis e militares sérvios foram mortos nesta zona durante a guerra civil.



"O tribunal que pode libertar um criminoso confesso, um carniceiro, como Naser Oric, é um tribunal que coloca a paz em perigo, a segurança, a confiança e a reconciliação no conjunto dos Balcãs", reagiu em Belgrado o ministro da Defesa, Aleksandar Vulin.



"É evidente que deveremos lutar nós próprios pela justiça, e seremos sempre os únicos acusados", deplorou por sua vez o Presidente da Sérvia, o conservador pró-europeu Aleksandar Vucic.



Os sérvios da Bósnia também reagiram em uníssono. Esta absolvição "é a prova que na Bósnia não existe punição para os que são acusados de crimes contra os sérvios", reagiu o seu chefe político, Milorad Dodic, para quem "um muçulmano julgou um muçulmano".



"Sentimo-nos insultados por este veredito, mesmo que o esperássemos", reagiu por sua vez Vinko Lale, presidente de uma associação de antigos prisioneiros de guerra sérvios de Srebrenica.



O Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia (TPIJ), a instância judicial 'ad hoc' da ONU que termina no final deste ano a sua atividade, absolveu Oric em apelo em 2008. Na ocasião concedeu "circunstâncias atenuantes", e insistiu sobre as difíceis condições de vida de milhares de bosníacos refugiados em Srebrenica desde o início da contraofensiva sérvia em 1992.



No entanto, a justiça sérvia emitiu um mandado de captura internacional em 2014 contra Oric.



A Suíça deteve-o um ano depois, mas recusou extraditá-lo. Neste contexto, as autoridades bósnias pressionaram para que fosse julgado em Sarajevo pelo assassinato de três sérvios entre julho e dezembro de 1992.