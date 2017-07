Discurso de Trump em encontro de escuteiros provoca protestos

Presidente dos EUA dedicou mais de meia-hora a atacar os órgãos de comunicação social que considerou inimigos políticos.

As a Scout leader, my stomach is in knots about what Trump did today. If you haven't watched it yet, don't. It's downright icky. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) July 25, 2017

O discurso do presidente norte-americano, Donald Trump, no encontro nacional dos escuteiros dos Estados Unidos, na Virgínia, está a provocar protestos de pais e de antigos escuteiros.No encontro (National Scout Jamboree) que se realizou na segunda-feira à noite, perante milhares de escuteiros, a maior parte crianças, Donald Trump dedicou mais de meia-hora do discurso a atacar os órgãos de comunicação social que considerou inimigos políticos.Segundo a Associated Press, apesar dos aplausos, o discurso do presidente dos Estados Unidos colocou numa posição delicada a organização que agrega os grupos de escuteiros norte-americanos que geralmente evita conflitos políticos.O senador democrata Chris Murphy, do Connecticut, disse através da rede social Twitter que o discurso de Trump lhe provocou "um nó no estômago".Entretanto, a organização Boy Scouts of America veio dizer a propósito do discurso de Donald Trump que não "promove políticos ou filosofias".