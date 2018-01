Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Discurso de Trump foi o mais "twitado" de sempre

Discurso no congresso norte-americano motivou 4,5 milhões de mensagens na rede social.

10:10

O discurso do Estado de União que Donald Trump realizou esta terça-feira no Congresso norte-americano, transformou-se no mais "twitado" de sempre, com 4,5 milhões de mensagens, anunciou o próprio Twitter.



A rede social garante que o discurso do presidente dos EUA atingiu 4,5 milhões de mensagens com as hashtags "#SOTU" (sigla em inglês para o nome do discurso: "State Of The Union"), e "#JointSession" (nome em inglês para "Sessão conjunta"). A mensagem mais compartilhada na rede social foi um "tweet" que continha um endereço eletrónico para assistir em direto ao discurso.



Este número de "tweets" superou o recorde atingido anteriormente, também por Trump, quando este discursou em fevereiro do ano passado, também no Congresso, num discurso que não foi qualificado de Estado de União, uma vez que o presidente só estava no poder há cerca de um mês.



Como não podia deixar de ser, e sendo Donald Trump uma das figuras com mais atividade e declarações polémicas na rede social Twitter, o presidente utilizou a plataforma para anunciar o seu discurso. "Jute-se ao mim em direto para o #SOTU", escreveu.