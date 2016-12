Discussão entre casal obriga avião a aterrar de emergência

Na nota oficial da American Airlines pode ler-se:



"O voo 950 da American Airlines, que descolou do Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 27 de dezembro com destino a Nova Iorque, foi desviado para o Aeroporto Internacional de Brasília por conta de problemas a bordo com um passageiro."



Um avião com destino a Nova Iorque foi obrigado a aterrar em Brasília devido a uma discussão entre um casal, na manhã desta quarta-feira.A aeronave da American Airlines aterrou no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, e só na manhã desta quinta-feira é que partiu para Nova Iorque. Segundo a companhia aérea o piloto optou por parar o avião por "motivos de segurança".Num vídeo publicado por um dos passageiros é possível ouvir-se uma mulher a gritar "me solta". A identidade do casal nunca foi revelada.