Distraída ao telemóvel fica sem perna no elevador

Imagens de videovigilância podem chocar.

20:12

Uma mulher chinesa ficou sem uma perna, depois de ter tropeçado e caído, ficando com o membro preso nas portas do mecanismo.

Imagens de videovigilância chocantes mostram o momento do macabro acidente. A mulher estava distraída com o telemóvel a entrar no elevador quando tropeçou e caiu. As portas fecharam e prenderam a perna direita da mulher. O elevador continuou a subir, arrancado a perna da mulher.

Ao fim de subir três andares o elevador pára e a mulher fica a gritar por ajuda. O acidente ocorreu no Conch Building, em Shangai.

A vítima acabou por ser ajudada por outra mulher que ia entrar no elevador e que contactou os serviços de emergência de imediato.