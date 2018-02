Ditador da Coreia do Norte usou passaporte brasileiro falso

Kim Jong-un e o pai usaram documentos falsificados para conseguirem vistos e viajarem sem dar nas vistas.

21:09

Kim Jong-Un, atual ditador da Coreia do Norte, usou um passaporte brasileiro falso para acompanhar o pai, o antigo ditador Kim Jong-Il, em viagens internacionais nos anos 90.



O passaporte usado por Kim Jong-Il nessas viagens era igualmente um documento brasileiro falso.

A informação foi avançada esta terça-feira pela agência de notícias Reuters, que teve acesso a uma cópia dos dois passaportes. De acordo com essas cópias, os dois documentos foram emitidos pela Embaixada do Brasil em Praga e estão datados de 1996, quando se estima que Kim Jong-Un tivesse entre 12 e 14 anos.

No passaporte brasileiro falsificado, Kim Jong-Un usa o nome falso de Josef Pwag, 'nascido' em São Paulo no dia 1 de fevereiro de 1983. Já no passaporte do pai consta o nome de Ijong Tchoi, falsamente identificado como um cidadão brasileiro igualmente nascido em São Paulo a 4 de abril de 1940.

De acordo com as autoridades europeias, pai e filho usaram esses passaportes para conseguirem vistos para países europeus e outros onde um documento brasileiro seria mais facilmente aceite que um documento norte-coreano. Para além disso, ambos queriam, igualmente, viajar pelo mundo incógnitos.



A Embaixada da Coreia do Norte no Brasil recusou, esta terça-feira, comentar a reportagem da Reuters.

Várias fontes ocidentais ouvidas pela agência noticiosa sob sigilo confirmaram a existência dos passaportes e adiantaram que eles podem ter sido usados para pai e filho visitarem, entre outros, Brasil, Hong Kong e Japão. Aliás, estes documentos podem não ter sido os primeiros falsificados pelo clã que controla a Coreia do Norte com mão de ferro há décadas. Em 2011, o jornal japonês "Yomiuri Shimbun" já tinha divulgado que Kim Jong-Un visitara a Disneyland de Tóquio com um passaporte brasileiro irregular datado de 1991, cinco anos antes da emissão dos revelados esta terça-feira.