Divulgadas imagens do interior do hotel destruído em Itália

Segundo noticia o jornal italiano La Stampa, alguns dos sobreviventes que foram resgatados na sexta-feira do desastre da avalanche que soterrou o hotel Rigopiano em Itália, entre os quais três crianças, estiveram durante dois dias dentro da sala de jogos do hotel, que apesar do desastre, não ficou totalmente destruída.Agora, foram divulgadas imagens do interior da divisão, onde mostra o espaço no qual alguns dos sobreviventes do acidente permaneceram até serem salvos pelas equipas de socorro.Nas imagens é possível ver-se garrafas de água e frascos de nutella, mantimentos que serviram para manter vivo quem lá se encontrava.