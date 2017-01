Divulgado vídeo de ataque a polícias com martelo

O caso vem demonstrar a ineficácia das armas elétrica quando o alvo, como era o caso de Jamshid, usa várias camadas de roupa.



No dia em que ia comparecer em tribunal por causa deste incidente, Jamshid resolver roubar garagens em Crawley, altura em que aconteceu o episódio de violência com os polícias.O caso vem demonstrar a ineficácia das armas elétrica quando o alvo, como era o caso de Jamshid, usa várias camadas de roupa.

Surpreendido por quatro agentes policias quando furtava objetos de garagens, Jamshid Piruz começa por se tentar esconder dentro de uma delas. Mas quando os polícias o descobrem e lhe dão ordem para que se entregue, Jamshid sai da garagem com um martelo na mão. Alvejado duas vezes por armas elétricas (tasers), o homem irrita-se e ataca os polícias com brutalidade. Só é dominado quando chegam reforços, depois de ter atingido dois agentes - um homem e uma mulher - com muita violência.O caso aconteceu em janeiro de 2016 e conheceu agora o desfecho, com a sentença do tribunal de Sussex, em Inglaterra. O homem, detido em Crawley, foi agora condenado a uma pena de prisão "não inferior a 5 anos" pelo ataque aos polícias. Foi agora divulgado o vídeo que mostra a brutalidade do ataque.Jamshid Piruz, de 34 anos, tem nacionalidade holandesa, mas nasceu no Afeganistão. Na Holanda, já tinha cumprido seis anos (de uma pena de 12) por ter cortado a garganta de uma inquilina sua. O homem chegou a Inglaterra em dezembro de 2015 para visitar familiares. Mas perdeu o voo de regresso e foi detido por cuspir na cara da funcionária da companhia de aviação, que lhe disse que não podia voar com o bilhete expirado.