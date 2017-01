Divulgado vídeo do ataque no aeroporto de Fort Lauderale

Esteban Santiago é acusado de ter matado cinco pessoas e ferido outras seis. No sábado, foi formalmente acusado de um ato de violência que resultou em morte, num aeroporto internacional, cuja pena máxima é a execução. A primeira audiência do suspeito em tribunal está marcada para segunda-feira.Fonte do FBI referiu, em declarações à agência Associated Press, que aquela entidade tem conhecimento do vídeo, mas não iria comentar sobre a sua autenticidade. O TMZ não revela como teve acesso ao vídeo, que parece ter sido captado por uma câmara de videovigilância.No sábado, em conferência de imprensa, as autoridades revelaram que entrevistaram cerca de 175 pessoas, incluindo o suspeito.O agente do FBI George Piro disse que Esteban Santiago falou com os investigadores durante várias horas, após abrir fogo com uma arma semiautomática de nove milímetros que aparentemente foi legalmente verificada num voo proveniente do Alasca.As investigações estão a contar com a comunicação social e outra informação para determinar o motivo de Santiago, sendo ainda demasiado cedo para afirmar se o terrorismo teve algum papel, declarou George Piro.Em novembro, Santiago entrou num escritório do FBI no Alasca a afirmar que o governo norte-americano estava a controlar a sua mente e a força-lo a ver vídeos do autoproclamado estado islâmico, afirmou um oficial.Santiago não foi colocado na lista de pessoas impedidas de voar de e para os Estados Unidos e parece ter agido sozinho, prosseguiu George Piro.