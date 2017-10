Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Divulgados ficheiros da morte de Kennedy

Presidente cumpriu prazo para divulgação de documentos mas, a pedido do FBI e da CIA, adiou revelação integral até abril do próximo ano.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:05

O governo dos EUA ordenou ontem, em cumprimento de uma lei de 1992, a divulgação pública de 2800 documentos relacionados com o assassinato do presidente John F. Kennedy (JFK), em 1963. Mas o presidente Trump, cedendo a pressões da CIA e do FBI, bloqueou até 26 de abril de 2018 a divulgação de centenas de outros documentos, invocando "razões de segurança".



Este adiamento promete continuar a alimentar teorias da conspiração e suspeitas de encobrimento, que os documentos agora revelados já apimentam. Entre as revelações mais ‘picantes’ contam-se as suspeitas da União Soviética sobre o envolvimento do vice-presidente Lyndon Johnson e da polícia de Dallas. Esta tese foi reforçada por um informador do FBI, segundo o qual o polícia J. D. Tippit foi o verdadeiro assassino e não Lee Harvey Oswald. O próprio diretor do FBI, J. Edgar Hoover, alimenta a suspeita ao considerar "indesculpável" que a polícia tenha deixado Jack Ruby matar Oswald "depois dos alertas repetidos do FBI".



Mas outros documentos apontam o dedo aos soviéticos. Um deles refere um encontro de Oswald com um agente do KGB na embaixada soviética no México dois meses antes do homicídio. Outro, dá conta do telefonema de um agente soviético, alertando a imprensa britânica para a morte de JFK 25 minutos antes de acontecer.