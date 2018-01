Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diz a rapariga que tem doença terminal para iniciar namoro

Jovem tímido mentiu à companheira e não sabe como revelar a verdade.

19:00

Um jovem britânico mentiu à namorada na noite em que a conheceu dizendo que tinha uma doença terminal. Agora, que mantêm uma relação estável, não sabe como revelar a verdade à companheira sem que esta termine com ele.



O rapaz, de 24 anos, escreveu para a coluna sentimental do jornal The Sun em busca de aconselhamento. Contou que conheceu a rapariga num bar mas, como é tímido e nunca tinha tido uma namorada a sério, começou a ser alvo de chacota dos amigos.



Nessa noite foi falar com a jovem e, numa tentativa de 'impressionar' a rapariga que parecia "demasiado boa" para ele, disse que tinha uma doença terminal. "Depois de dez minutos de conversa estava a ficar desesperado. Então, como última tentativa de fazer a conversa continuar, disse-lhe que tinha uma doença terminal e que estava a morrer", escreveu.



Pensou que nunca mais iria ver a mulher mas, na manhã seguinte, tinha uma mensagem dela. A relação evoluiu a partir daí e agora namoram. Ele pensou que eventualmente a jovem iria esquecer a questão da doença terminal mas, uma vez que a mãe dela sofreu de cancro, este é um tema que é sensível para a rapariga e que surge normalmente nas conversas.



Agora, o britânico quer manter a relação mas tem medo que a verdade arruine a felicidade dos dois. Foi aconselhado a ser honesto com a namorada e a contar-lhe a verdade o mais depressa possível, nem que fosse através de uma carta.



Um ramo de flores poderia ajudar a pedir desculpa, assim como a levar num jantar romântico.