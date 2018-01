Diz que ter vários parceiros sexuais a torna melhor mãe

Anita defende que relações abertas poliamorosas ajudam a aproximar a família.

Anita Cassidy, uma mulher inglesa de 41 anos, está a dar que falar ao falar publicamente sobre as suas relações e a forma como vê o amor, o sexo, e a educação dos filhos. A mulher, de Londres, é uma defensora das relações abertas e poliamorosas e garante que esse estilo de vida a tornou melhor mãe e a aproximou dos dois filhos.

Em entrevista, Anita conta que era casada quando, em 2015, enquanto escrevia um livro, decidiu que queria ter outros parceiros sexuais e uma relação aberta.

"Depois da minha filha mais velha ter ido para a escola comecei a sentir-me sozinha. Havia um vazio, faltava-me qualquer coisa, em especial alguém com quem falar. Enquanto escrevia um romance comecei a questionar se a minha vida podia ser diferente.", conta Anita, que descobriu o conceito e os benefícios de relações não monogâmicas através do livro ‘Rewriting The Rules’, de Meg-John Barker.

"Entendi que podia explorar coisas que vi e ouvi com outras pessoas e ainda assim manter a minha ligação com o Marc e os meus filhos. Tinha tido algumas experiências sexuais com mulheres quando tinha 20 anos, mas nunca tinha pensado que era bissexual", explica a escritora, que criou perfis em sites de encontros para procurar mulheres e homens dispostos a manterem uma relação poliamorosa com Anita.

O marido, Marc, aceitou mas em pouco tempo o casamento dos dois, que durava há mais de 10 anos, colapsou. Anita apaixonou-se por Andrea, um homem mais novo que também mantinha uma relação aberta com a namorada, e isso acabou por ditar o fim do casamento. "Conforme as coisas iam evoluindo com o Andrea, sentia cada vez menos uma ligação e uma compatibilidade físicas e emocionais com o meu marido e percebi que eu e o Marc já não funcionávamos como casal. Ele é muito tradicional e queria que a minha prioridade fosse sempre ele", clarifica a escritora.

Anita garante que os dois se mantêm muito amigos e que se juntam muitas vezes para bem dos filhos. Agora, mais de uma ano depois de ter começado a relação com Andrea, Anita considera que a aventura de ter vários parceiros sexuais dentro de uma relação lhe trouxe vários benefícios.

"Sinto-me mais feliz, mais autêntica e quando tenho algum problema sei que devo falar dele e melhorei muito a minha comunicação. Os meus filhos também se sentem mais confortáveis para falarem comigo sobre tudo e aprenderam a lidar com os sentimentos menos bons. Para quem me critica, não é apenas uma questão de sexo. É como se fosse culinária: podemos gostar de um prato, mas isso não quer dizer que não possamos petiscar outros e experimentar outras ligações emocionais", explica Anita.

"Para mim, acho muito mais problemático que haja crianças que achem completamente normal que os pais digam que se amam quando depois não falam um com o outro, não mostram afetos, são agressivos ou estão sempre a discutir e chateados um com o outro. Eu considero que sou melhor mãe, aprendi a dar mais ênfase na honestidade, comunicação, respeito e com sentimento. E é isso que quero ensinar aos meus filhos. Explico-lhes que é como se tivessem um amigo com quem gostam de brincar e que amam, mas que também têm outros amigos com quem gostam de estar", finaliza Anita, que garante que os ciúmes nas relações poliamorosas "são apenas como dias com um penteado menos bom".