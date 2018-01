Diz ser "o Diabo" e atira jovem para a linha do metro

Momento arrepiante foi filmado pelas câmaras de segurança.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 16:34

Um homem de 55 anos, que no final da tarde desta terça-feira aguardava com aparente tranquilidade a chegada do metropolitano na estação Vila Nova Conceição, na zona sul da cidade brasileira de São Paulo, quando viu a composição a chegar empurrou para a linha a passageira que estava a seu lado.



A jovem, de 24 anos, que pediu para não ter o nome revelado, teve vários ferimentos mas escapou da morte por verdadeiro milagre e pela ação de outros utentes, que lhe gritaram para ficar em pé e se encostar o mais possível à parede, no vão entre a plataforma e os trilhos.

Ao mesmo tempo, os passageiros gritaram e acenaram desesperadamente para o condutor da composição, que no entanto só conseguiu parar o comboio quando já duas carruagens tinham passado pela vítima. A passageira empurrada para a linha partiu um braço e uma perna e sofreu diversas escoriações, mas, de acordo com informações desta quarta-feira, não corria risco de morte.

Testemunhas contaram que o agressor, identificado pela polícia como Sebastião José da Silva, parecia tranquilo e que nada fazia supor o que aconteceria segundos depois. Alguns relataram que, ao empurrar a sua vítima para os trilhos e para a morte que só por milímetros não aconteceu, Sebastião assumiu-se como sendo "o Diabo" e justificou que, por ser quem dizia, podia matar.

Após o crime, Sebastião, que é auxiliar de limpeza, não fugiu, mas tentou afastar-se com discrição. Outros utentes dominaram-no e seguraram-no até à chegada da polícia.

Na esquadra, numa outra versão dos factos, o agressor disse à polícia que está a enfrentar problemas pessoais graves e que decidiu vingar-se na jovem que atirou para a linha e que nem conhecia. Foi acusado de tentativa de homicídio e ficou em prisão preventiva.