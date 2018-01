Doa filhas na Net por não ter comida para lhes dar

Mãe movida pelo desespero faz anúncio no Facebook.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 15:09

Uma jovem de 19 anos, moradora em Mundo Novo, pequena cidade no interior do estado brasileiro da Bahia, no Brasil, tentou doar as duas filhas através da Internet. No anúncio que publicou no Facebook, a jovem disse que tinha tomado a decisão porque está a passar por muitas dificuldades e não tinha comida para dar às crianças, uma de três anos e a outra de nove meses.

Na publicação, que chocou e indignou a população da cidade, localizada a 300 quilómetros de Salvador, a capital da Bahia, a jovem acrescentou que o pai das crianças é ausente e não ajuda em nada.



Ainda segundo a publicação, feita esta segunda-feira, ela tem passado muita fome, pelo que resolveu dar as crianças para que elas não passem também por isso.

Outros moradores, revoltados com a decisão e o anúncio da jovem, denunciaram o caso ao Conselho Tutelar de Menores, que foi falar com ela. De acordo com o conselheiro Vinicius Cerqueira, depois da conversa a mãe das crianças arrependeu-se e desistiu de doar as duas meninas.

Numa nova publicação, feita esta terça-feira, a jovem informou que não vai mais doar as suas filhas, garantindo que fez o primeiro anúncio num momento de desespero, mas que lhe fizeram ver que estava errada.



Ela assegura que não vai mais desistir das meninas e que, apesar das dificuldades que passa agora e de estar prestes a ser despejada da casa simples onde vive com as crianças, acredita que Deus lhe vai mostrar caminhos para sair desta dramática situação e criar as filhas.