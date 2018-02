Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avalanche nos Alpes Suíços provoca dois feridos

Duas pessoas foram transportadas para o hospital.

17:03

Um grupo de dez pessoas foram surpreendidos este domingo à tarde por uma avalanche de neve nos Alpes Suiços enquanto praticavam ski. O incidente ocorreu por volta das 15h50 locais, 14h50 em Lisboa, a 2500 metros de altitude.



Duas pessoas estiveram desaparecidas durantes alguns momentos. As autoridades locais encontraram-nas pouco depois do sucedido e foram transportadas para o hospital para tratar dos ferimentos, no entanto não correm perigo de vida.