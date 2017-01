Dois detidos em Espanha por risco de terrorismo

Desde 2015, ano em que o Ministério do Interior elevou para 4 o nível de alerta antiterrorista, as Forças e Corpos de Segurança espanholas detiveram 180 extremistas.



A investigação, sobre o ambiente extremista de Ceuta, levou à descoberta de um grupo de pessoas que estariam numa fase avançada de radicalização.Desde 2015, ano em que o Ministério do Interior elevou para 4 o nível de alerta antiterrorista, as Forças e Corpos de Segurança espanholas detiveram 180 extremistas.

A Guarda Civil espanhola deteve esta sexta-feira em Ceuta duas pessoas que terão passado por um longo processo de radicalização e faziam agora parte de um grupo com um elevado grau determinação para desenvolver atividades terroristas.Os agentes procederam esta manhã ao registo de seis domicílios e locais ocupados pelos detidos, onde esperam encontrar novas provas que ajudem a esclarecer as possíveis ligações entre os detidos, tanto em Espanha como noutros países, segundo o Ministério do Interior.As detenções aconteceram na sequência de alegados crimes de terrorismo, considerando-se que os detidos subscrevem plenamente à estratégia do Estado Islâmico.